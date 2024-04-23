Депутат Мособлдумы Брынцалов встретился с молодежным парламентом | 360°

Подмосковье 23 апреля 2024, 22:08 Депутат Мособлдумы Брынцалов встретился с молодежным парламентом Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел встречу с членами Московского областного молодежного парламента в преддверии Дня российского парламентаризма. В своем выступлении он познакомил молодежь с историей праздника, отметив продвижение парламентаризма в стране и расширение его роли с утверждением конституционных поправок в 2020 году.

Брынцалов подчеркнул значимость единства в ключевых вопросах, отметив, что сейчас на кону стоит существование России. Он выразил признательность молодым людям за их активное участие в помощи и поддержке гуманитарных миссий.

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Он также отметил важную роль молодежного парламента в развитии области, подчеркнув, что молодые парламентарии — кадровый резерв для реализации значимых социальных проектов. Он поздравил молодежь с предстоящим праздником, выразив пожелания успехов и реализации планов.

В ходе встречи молодые парламентарии задали вопросы Игорю Брынцалову о международном сотрудничестве и развитии межнациональных отношений.

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