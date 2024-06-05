Депутат Мособлдумы Андрей Голубев передал лекарства для бойцов СВО

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев передал очередную партию лекарств для бойцов СВО. Из них сформируют аптечки, которые направят на передовую.

Депутат передал волонтерам лекарства на сумму более 10 тысяч рублей. Их получило движение «Кашира-Ступино: Поможем нашим ребятам вместе». ⁣⁣Добровольцы закупают гуманитарную помощь на личные средства уже два года.

Волонтеры занимаются пошвом одежды и экипировки, изготавливают сухпайки, защитные накидки, формируют аптечки и многое другое. Внести свой вклад в общее дело может каждый желающий, сбор проходит по субботам в Успенском соборе на площади Володарского в Кашире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о комплексной участников СВО в фонде «Защитники Отечества». Ее прошли уже почти 100 человек.

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