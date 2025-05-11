Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин почтил память воинов-освободителей в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Депутат Московской областной Думы от фракции «Справедливая Россия — за правду» Анатолий Никитин посетил Серпухов, чтобы почтить память воинов-освободителей. В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он возложил цветы к Памятнику Воину-освободителю.

Анатолий Юрьевич отметил, что этот визит является частью масштабной программы по городам Подмосковья, направленной на сохранение памяти о героическом прошлом. «Мы посещаем разные города Московской области, поздравляем ветеранов и воздаем дань уважения нашим героям», — рассказал депутат.

В поездке его сопровождали руководитель регионального отделения партии, другие депутаты и сын Анатолия Никитина.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Отвечая на вопрос о значении исторической памяти для молодого поколения, депутат подчеркнул ее важность.

«История — это фундаментальная часть того, кто мы есть. Если вы стремитесь уничтожить человека как личность, „стереть“ его индивидуальность, то для этого необходимо отнять у него его семью, его историю и его личную память. Мы не должны позволять такому происходить», — рассказал Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

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