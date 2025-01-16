Депутат Юрий Казанов встретился с членами ветеранской организации в Мытищах

В городском округе состоялась встреча депутата партии «Единая Россия» Юрия Казанова с представителями ветеранской организации в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Мероприятие посвятили обсуждению актуальных вопросов социальной поддержки пожилых людей.

На встрече обсуждались такие важные темы, как доступность медицинских услуг, организация досуга для пенсионеров, а также улучшение условий проживания ветеранов. Участники мероприятия активно делились своим опытом и предлагали идеи по расширению спектра социального обслуживания.

«Поддержка старшего поколения является одним из приоритетных направлений работы нашей партии. Ветераны — это неиссякаемый источник мудрости и опыта, и их жизненные истории заслуживают особого внимания и уважения», — подчеркнул Юрий Казанов.

Депутат отметил, что важно не только разрабатывать программы помощи, но и обеспечивать их доступность для всех нуждающихся. Он акцентировал внимание на необходимости уделять внимание каждому ветерану, чтобы они чувствовали заботу и поддержку со стороны общества.

В ходе обсуждения участники пришли к единому мнению о важности регулярного диалога между представителями власти и ветеранами. В завершение встречи было принято решение о проведении подобных мероприятий на постоянной основе для обсуждения актуальных вопросов и реализации новых инициатив, направленных на поддержку пожилых людей.

«Такие встречи помогают выявлять реальные проблемы и находить эффективные решения, которые соответствуют потребностям старшего поколения», — отметил Юрий Казанов.

Работа в рамках проекта «Старшее поколение» продолжает активно развиваться, демонстрируя важность социальной ответственности и тесного взаимодействия с населением. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между поколениями и повышению уровня жизни пожилых людей.