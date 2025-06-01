Депутат Юлия Ишкова организовала праздник для детей в Химках

К Международному дню защиты детей муниципальный депутат Юлия Ишкова организовала познавательно-развлекательное мероприятие для юных жителей Химок. Малыши танцевали и играли, участвовали в конкурсах, а также побывали на лекции по пожарной безопасности и правилам поведения на дороге.

По словам Юлии Ишковой, дети должны не только развлекаться, но и приобретать новые навыки и знания.

«Напомнили ребятам правила пожарной безопасности, поведения у водоемов, а также порядок действий при обнаружении неизвестных предметов», — поделилась депутат.

Как рассказал заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев, сотрудники Госавтоинспекции напомнили малышам и о правилах поведения на дороге и во дворе.

«Ребятам наглядно продемонстрировали основные ошибки, которые допускают пешеходы и велосипедисты, а также рассказали о последствиях пренебрежения правилами дорожного движения», — добавил народный избранник.

Отметим, в Химках к Международному дню защиты детей пройдут десятки праздничных мероприятий. Центральной площадкой 1 июня станет парк Толстого.