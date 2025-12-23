Депутат из Шатуры передала сладкие подарки детям в Белгородской области

Активисты из нескольких муниципалитетов Подмосковья доставили гумпомощь в Курскую и Белгородскую области. В нее вошли новогодние подарки для юных жителей этих территорий.

Участие в акции приняли муниципальный депутат из Шатуры Евгения Чиркунова, а также представители движения «Молодая гвардия» из Химок, Люберец, Солнечногорска и Ногинска. В посылку вошли одежда, продукты, лекарства, помощь для госпиталей и военнослужащих, игрушки для детей и корма для собачьего приюта.

В Белгороде груз передали сладкие подарки местному отделению движения. Сладости отправят в детский дом области.

Кроме того, добровольцы из Подмосковья показали новогоднее представление для детей, которые потеряли родителя в ходе СВО, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Даже в непростое время дети должны верить в чудо, именно поэтому мы вместе с командой устроили для ребят настоящий праздник: со сказочными героями, сладкими подарками и яркими эмоциями», — сказала Евгения Чиркунова.