Депутат из Подольска передал в зону СВО дрон и три станции РЭБ

В городском округе Подольск депутат Евгений Исаев приобрел дрон и три станции РЭБ. Он лично доставил военную технику бойцам из Донецка.

Депутат из Подольска, генеральный директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев приобрел за счет средств группы компаний «Русский рыбный мир» высокотехнологичный дрон Mavic и три станции радиоэлектронной борьбы «Капюшон». Они необходимы военнослужащим для обеспечения безопасности транспорта и бронетехники.

Бойцы из Киевского района Донецка получили из рук Евгения Исаева военную технику. Депутат побеседовал с военнослужащими и пожелал и удачи.

«Получили не одно ранение, но боевой дух на высоком уровне. Мотивация одна — только наша победа! Пожелал бойцам удачи и успехов на передовой. Группа компаний „Русский рыбный мир“ на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации и продолжит работу в этом направлении», — поделился он.

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