Депутат из Мытищ встретился с участниками студенческой хоккейной лиги

В городском округе Мытищи председатель Совета депутатов Андрей Гореликов побеседовал с участниками студенческой хоккейной лиги. Вместе они обсудили развитие этого направления в муниципалитете и подготовку к новому спортивному сезону.

Встреча председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Андрея Гореликова с ребятами из студенческой хоккейной лиги — часть проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Основной темой мероприятия стала подготовка к хоккейному сезону и развитие мытищинской студенческой команды. Ребята поставили цель повысить профессиональную квалификацию игроков и тренеров, а также сделать этот вид спорта популярным среди молодежи.

«Мы считаем важным, чтобы работники и работодатели совместно решали проблемы и вместе делать наш город лучше», — прокомментировал Андрей Гореликов.

«Моя карьера с Единой Россией» — один из проектов народной программы партии. Он направлен на реализацию и развитие возможностей активной молодежи.

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