Депутат из Люберец провел встречу со спасшим людей в «Крокус Сити Холле» юношей

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, муниципальный депутат Дмитрий Кудинов встретился с Исламом Халиловым. Народный избранник давно поддерживает связь с юношей, который спас во время теракта более 100 человек.

Ислам играет за детскую сборную «Спартака». В прошлом году по его просьбе прошла встреча с футболистами основной команды красно-белых.

«Подарили именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба. С Исламом мы остаемся на связи. В этом году юноша принимал участие в турнирах и открытых мастер-классах, организованных школой „Спартак“ совместно с Федерацией футбола городского округа Люберцы», — добавил Дмитрий Кудинов.

Народный избранник подарил Исламу спортинвентарь,.

Напомним, что теракт произошел в марте прошлого года. Ислам Халилов работал в концерт-холле гардеробщиком. Он помог эвакуировать из задымленного здания свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин наградил его медалями.