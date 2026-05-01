Депутат из Люберец передал спортивной школе олимпийского резерва игровые мячи

Новые волейбольные мячи российского производства передал тренерам Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) городского округа Люберцы депутат окружного Совета Дмитрий Кудинов. Во вторник, 28 апреля, он посетил СШОР и пообщался с ее коллективом.

Дмитрий Кудинов отметил: «Сейчас в школе занимаются свыше 1300 ребят и работают порядка 40 профессиональных тренеров. В СШОР Люберец культивируют 11 видов спорта». Отдельно он обратил внимание на роль руководителя школы Кирилла Соснина — ветерана СВО, Героя ДНР, кавалера орденов Мужества, финалиста проекта «Герои Подмосковья».

Дмитрий Кудинов сказал: «Искренне желаю Кириллу Андреевичу и всему коллективу СШОР дальнейших успехов и значимых побед! Уверен, с таким руководителем воспитанники школы добьются самых высоких результатов!»

В 2025 году школа открылась после масштабной реконструкции. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Министерства спорта объект вошел в госпрограмму обновления.