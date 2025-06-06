Депутат из Люберец передал спортинвентарь в коррекционную школу-интернат в ЛНР

Воспитанники Ирминской коррекционной школы-интернат приехали в Москву.

«Для них были организованы экскурсии по центру Москвы, в парк „Зарядье“, на ВДНХ, танковый полигон, турбазу, музеи, в лучшие кафе и рестораны столицы. А уже завтра девчонок и мальчишек будет встречать Тула. Конечно же, не мог отпустить детей без подарков: передал ребятам мячи, спортинвентарь, скакалки, настольные и развивающие игры», — сообщил Дмитрий Кудинов.

Дмитрий Кудинов добавил, что поездка состоялась благодаря волонтерскому проекту «Счастливые каникулы». Его инициатор и идейный вдохновитель — член правления РОО «Землячество Донбассовцев», командир группы «Москва-Донбасс» Елена Романенко. Участниками программы стали более 800 детей войны. Суть направления — предоставить им кратковременный отдых, провести культурную программу и помочь психологически. Проект реализуется без участия бюджетных средств.