Депутат из Люберец передал мячи для спортшкол Донецка

Депутат окружного Совета Люберец и руководитель местной футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов оказал поддержку спортивным школам Донецка. Воспитанники учреждений № 2 и № 5 получили от него инвентарь для игр.

Товарищеский матч между командами этих спортивных школ состоялся 24 марта. Игру посетил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин. Именно во время встречи на поле юным спортсменам и вручили подарок.

«Передал в подарок донецким спортсменам 40 футбольных мячей и 20 мячей для игры в баскетбол от депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрия Кудинова», — написал Алексей Кулемзин в своих социальных сетях.

Глава Донецка поблагодарил депутата за содействие и внимание к развитию детского спорта в Донецкой Народной Республике. Помощь юным спортсменам стала продолжением благотворительной кампании «Мячи — детям». Ее инициатором выступил Дмитрий Кудинов два года назад. Изначально акция стартовала в образовательных учреждениях Люберец и других муниципалитетов Подмосковья, а затем распространилась на новые территории России.