Депутат из Химок передал посылки для бойцов СВО в рамках проекта «МыВместе»
Муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов направил более 15 килограммов продуктов бойцам спецоперации. Собирают посылки для военных в городском округе ежедневно.
Акции сбора гуманитарной помощи проводят в рамках проекта «МыВместе».
«Такие акции очень важны, поскольку они сближают людей в трудные моменты. Иногда это может быть даже просто доброе слово, а иногда — жест поддержки в виде гуманитарного груза. Оставаться в стороне нельзя. Поддержка наших военнослужащих и их семей — общее дело, которым мы приближаем победу», — отметил депутат Валентин Герасимов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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