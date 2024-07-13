Депутат из Химок передал посылки для бойцов СВО в рамках проекта «МыВместе»

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов направил более 15 килограммов продуктов бойцам спецоперации. Собирают посылки для военных в городском округе ежедневно.

Акции сбора гуманитарной помощи проводят в рамках проекта «МыВместе».

«Такие акции очень важны, поскольку они сближают людей в трудные моменты. Иногда это может быть даже просто доброе слово, а иногда — жест поддержки в виде гуманитарного груза. Оставаться в стороне нельзя. Поддержка наших военнослужащих и их семей — общее дело, которым мы приближаем победу», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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