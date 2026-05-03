Депутат Химок проверил производство компании по обработке материалов

Руслан Шаипов вместе с предпринимателями округа посетил производственные цеха компании «Белый ясень» в микрорайоне Сходня. Предприятие работает в Химках с 2004 года и специализируется на обработке древесно-плитных материалов.

Совладелец компании Михаил Вайнруб провел для гостей экскурсию по цехам. Основное направление деятельности — фанерование, услуги востребованы у мебельных фабрик и частных заказчиков. В одном из цехов депутат под руководством мастера попробовал выполнить операцию на оборудовании — поработал с плиткорезом.

«Когда своими руками пробуешь даже несложную операцию, сразу чувствуешь технологию и отношение людей к делу. С 2004 года на одной площадке — это серьезный показатель. Видно, что коллектив сложился и знает свою работу до мелочей», — поделился впечатлениями Руслан Шаипов.

После осмотра участники обсудили меры поддержки бизнеса. Представители казенного учреждения «Малый бизнес Химки» рассказали о муниципальных и региональных субсидиях. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что предприниматели округа могут пользоваться возможностями проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», который помогает бизнесу на федеральном уровне.