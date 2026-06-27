Депутат Химок провел встречу с делегацией из Китая

Артур Каримов встретился с иностранными представителями в рамках соглашений между Россией и Китаем. Встреча была направлена на укрепление международного партнерства.

В состав делегации вошли представители Высокотехнологичной зоны Чэнду — одного из передовых инновационных кластеров Китая. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах высоких технологий, инвестиций, науки и промышленности.

Особое внимание уделили образованию. В обсуждении участвовали директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев и его заместитель по инновационным и информационным технологиям Ольга Станишевская. Говорили о развитии частного образования, интеграции технологических решений в школы и создании новых форматов подготовки специалистов.

Отдельно рассмотрели взаимодействие в сфере беспилотных летательных аппаратов: поставки беспилотных систем, комплектующих и технологий для промышленного и аграрного сектора.

Артур Каримов отметил, что международные контакты открывают новые возможности в образовании, инновациях и технологиях. Он выразил уверенность, что сотрудничество с Чэнду станет драйвером развития региона. Стороны договорились продолжить диалог и проработать совместные проекты. Китайские партнеры заинтересованы в образовательных обменах и внедрении российских решений.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что такие встречи укрепляют позиции Химок как центра международного сотрудничества в Подмосковье.​​