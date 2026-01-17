Депутат Химок подарила детям подарки в рамках всероссийской акции

Акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Депутаты и волонтеры исполняют новогодние мечты детей.

Депутат округа Юлия Мамай ежегодно принимает участие в этом мероприятии. В конце декабря она вместе с коллегами сняла елочные шарики с желаниями юных химчан.

16 января депутат встретилась с мамой Миры и Кирилла, чтобы передать подарки. Девочка загадала получить костюм «Леди Баг», а ее брат мечтал о футбольном мяче. Теперь Мира сможет почувствовать себя настоящей героиней, а Кирилл будет играть с друзьями во дворе.

В акции участвуют депутаты, активисты «Единой России» и неравнодушные жители. Они исполняют желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогая им поверить в чудо.

В начале января подарки детям округа вручили депутаты Московской областной Думы и председатель местного Совета депутатов. Среди подарков были самокат и наушники.