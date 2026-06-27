Депутат Химок оценил состояние дорожного покрытия на улице Лавочкина

Александр Васильев вместе с представителями объединенного городского хозяйства, жителями и активистами «Единой России» провел осмотр дорожного полотна. Участники выездного совещания зафиксировали состояние асфальта и наметили план работ.

Представители объединенного городского хозяйства рассказали о сроках нанесения дорожной разметки и предстоящих работах по ремонту и содержанию дорожного полотна.

Александр Васильев отметил, что осмотр прошел в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Встречи на месте с жителями и профильными службами — самый эффективный способ оперативно решать вопросы благоустройства. Улица Лавочкина требует внимания, и план работ уже сформирован.

Осмотр дорог стал частью системной работы депутатского корпуса по контролю за состоянием улично-дорожной сети. Активисты зафиксировали замечания жителей для последующего включения в планы ремонтных работ.

В округе регулярно проводят выездные проверки дорожного покрытия с участием депутатов, профильных служб и жителей. Такой формат позволяет оперативно выявлять проблемные участки и корректировать графики работ. Главная цель — обеспечить безопасное и комфортное передвижение по улицам муниципалитета.