Депутат Госдумы выступила на отчетно-программном форуме партии в Химках

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина рассказала о развитии социальной и спортивной инфраструктуры в Химках на отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат». В своем выступлении она отметила, что в основе Народной программы лежат реальные запросы жителей: в 2021 году от жителей Подмосковья поступило более 780 тысяч наказов, из которых свыше 14 тысяч — от химчан.

Особое внимание депутат уделила развитию спорта и поддержке молодежи. Благодаря партийному проекту «Детский спорт» в Подмосковье построили 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и создали порядка 344 «умных» спортивных площадок. В Химках за последние годы появились новые спортивные объекты, включая лыжероллерную трассу на стадионе «Снежинка», скейт-парки, спортивные комплексы «Родина» и «Юность», а также современные площадки для занятий спортом.

Ирина Роднина подчеркнула: «Люди ждут от нас конкретной работы, внимания к их обращениям и реальных результатов. Наша сила — в единстве партии и жителей, разных уровней власти, поколений, в уважении к прошлому и ответственности за будущее». Также депутат отметила важность поддержки участников специальной военной операции и их семей: с 2021 по 2026 годы проведено 150 мероприятий, связанных с помощью бойцам и их близким.

Отдельно Ирина Роднина подчеркнула роль местного отделения партии и командной работы в реализации проектов на территории округа. По ее словам, именно постоянный диалог с жителями позволяет формировать новые инициативы и продолжать развитие Химок по ключевым направлениям — от спорта и образования до благоустройства и социальной сферы.