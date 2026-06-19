Депутат Госдумы встретился с сотрудниками мебельного комбината в Дмитрове

Сегодня комбинат — один из ведущих российских производителей мягкой и корпусной мебели. В собственном конструкторском бюро ежемесячно разрабатывают новые модели кресел и диванов, а каждая единица продукции проходит строгий контроль. В ходе визита Денис Кравченко пообщался с трудовым коллективом, поинтересовался условиями труда у сотрудниц швейного цеха. Швея Елена Шульц отметила, что на любимой работе уставать некогда, а комфортная атмосфера и современное оборудование позволяют трудиться максимально продуктивно.

Ключевой темой встречи стало обсуждение инициатив работников комбината для новой Народной программы партии на ближайшую пятилетку. Сотрудники поделились идеями по поддержке молодых специалистов, улучшению городской среды и развитию инфраструктуры. Особо остро прозвучали вопросы отсутствия дороги и тротуара к Инженерной школе со стороны Подчерково, а также недостаточного освещения на прилегающих территориях. Денис Кравченко подчеркнул: «Сегодня я увидел современное, динамично развивающееся производство, которое доказывает, что российская мебель может конкурировать с лучшими мировыми образцами. Но главное — это люди, которые здесь трудятся. В прямом диалоге мы обсудили не только вопросы производительности труда, но и то, что волнует каждого жителя Дмитрова: безопасные дороги к школам, освещение улиц, поддержку молодых специалистов». Все наказы и предложения приняты для дальнейшей проработки.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил: «Народная программа должна формироваться именно так — в живом разговоре с жителями, на площадках, где люди каждый день решают реальные задачи. Предложения коллектива мебельного комбината станут важной частью планов партии. Каждый голос важен, и каждый наказ — прямое поручение».