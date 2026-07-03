Депутат Госдумы встретился с сотрудниками кабельного завода в Чехове
На предприятии «СегментЭНЕРГО» в Чехове прошла встреча сотрудников компании с представителями власти по вопросам улучшения качества жизни. С повторным визитом организацию посетил депутат Государственной Думы Александр Коган.
Среди вопросов, прозвучавших от работников: качество электроэнергии, обустройство тротуара, освещения и спортивной площадки в деревне Солнышково, ремонт школ и наличие льготных лекарств. Также обсудили борьбу с борщевиком и благоустройство общественных пространств после модернизации котельных и теплосетей.
Один из вопросов касался благоустройства аллеи, разделенной на две части. Жители поинтересовались, когда будет завершено облагораживание территории.
«На ваш вопрос предметно отвечу в течение пары дней. И какие возможны варианты тоже можем подсказать», — пообещал Александр Коган.
По всем обращениям власти стараются оказать помощь или проконсультировать жителей.
«Вопросов очень много было, вопросы связаны с частным характером, мы их называем малыми делами. Принимаем в работу. Насколько эффективно сработаем, определят люди», — сказал Александр Коган.
Такие встречи помогают построить диалог между населением и администрацией, выявлять и оперативно устранять уязвимые места, улучшать работу профильных служб. Еженедельно свои вопросы и предложения можно обсудить на выездных встречах.