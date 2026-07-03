Депутат Госдумы встретился с сотрудниками кабельного завода в Чехове

На предприятии «СегментЭНЕРГО» в Чехове прошла встреча сотрудников компании с представителями власти по вопросам улучшения качества жизни. С повторным визитом организацию посетил депутат Государственной Думы Александр Коган.

Среди вопросов, прозвучавших от работников: качество электроэнергии, обустройство тротуара, освещения и спортивной площадки в деревне Солнышково, ремонт школ и наличие льготных лекарств. Также обсудили борьбу с борщевиком и благоустройство общественных пространств после модернизации котельных и теплосетей.

Один из вопросов касался благоустройства аллеи, разделенной на две части. Жители поинтересовались, когда будет завершено облагораживание территории.