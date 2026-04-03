Депутат Госдумы встретился с директорами предприятий в Павловском Посаде

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой округа Денисом Семеновым и депутатом Московской областной думы Линарой Самединовой принял участие в заседании Совета директоров предприятий в Павловском Посаде. Встреча прошла 2 апреля и стала завершающим этапом рабочей поездки.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы развития бизнеса и экономики региона. Геннадий Панин отметил, что, несмотря на достигнутые высокие результаты, в работе предприятий не обходится без проблем, особенно в условиях непростой мировой ситуации.

«Оглядываясь назад, у каждого из нас остается понимание, насколько важен суверенитет — как на государственном уровне, так и в сфере бизнеса. Особенно остро это ощущают те, кто работает с иностранными партнерами. Без защиты своих интересов невозможно обеспечить стабильность и развитие», — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что формат Совета директоров позволяет руководителям видеть общую картину и искать совместные решения, где требуются поддержка муниципалитета, региона или федеральных структур. Важным аспектом, по его словам, является постоянный диалог власти и бизнеса, что способствует принятию конкретных мер и улучшению условий для развития предприятий.

Глава округа Денис Семенов и депутат Мособлдумы Линара Самединова выразили благодарность руководителям предприятий за их вклад в развитие экономики региона и страны, а также за поддержку военнослужащих и их семей. Встреча подтвердила готовность власти к активной работе совместно с бизнес-сообществом.