Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев подвел итоги работы в Балашихе в 2024 году

Народный избранник Вячеслав Фомичев представил подробный отчет о своей депутатской деятельности в области демографической и миграционной политики, а также других значимых законодательных инициативах, принимаемых в федеральном парламенте. Встреча состоялась в усадьбе Горенки в Балашихе.

За активную гражданскую позицию благодарственные письма от депутата Госдумы получили председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова, депутат городского Совета Ульяна Кондрякова, заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты города Наталья Галл, а также волонтеры Надежда Адищева и Николай Петров. Грамоты от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручили волонтерам Виктории Шакарьянц и Евгении Кураковой.

«Мы наблюдаем за большой работой и высокой гражданской позицией жителей Балашихи, многие из которых оказывают всестороннюю гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным, кто делает все возможное, чтобы наши защитники знали, что в тылу их помнят, любят и ждут живыми и здоровыми», — отметил Вячеслав Фомичев.

После церемонии награждения волонтеры смогли насладиться экскурсией по восстановленным залам основного дворца усадьбы Горенки, который является памятником архитектуры федерального значения. Все реставрационные работы здесь проводятся с 2022 года в рамках национального проекта «Культура», и сейчас залы наполнены уникальными экспонатами и старинной мебелью.