Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел встречу с активистами в Подольске

Депутат Государственной думы, член партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов встретился с волонтерами, спортсменами и трудовыми коллективами в Подольске. Он отчитался о проделанной работе за 2024 год и открыл в музее экспозицию, посвященную советскому спорту.

Вячеслав Фетисов начал рабочую встречу с волонтерами благотворительного фонда имени Подольских курсантов, которые регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции и приграничные территории. Он пообщался с активистами, выразил признательность за ежедневную работу и вручил благодарственные письма.

Депутат отметил, что с его участием в 2024 году прошло более 50 мероприятий, оказана материальная помощь военнослужащим на более чем 2,5 миллиона рублей. На эти средства закупили медикаменты, оборудование и средства защиты. Помимо этого, Вячеслав Фетисов дважды принимал участие в Мастерской управления «Сенеж», в том числе провел встречи с военнослужащими образовательной программы «Время героев».

Вячеслав Фетисов также встретился с руководителями спортивных учреждений в СШОР «Труд». На встрече обсудили развитие детско-юношеского спорта и потенциала молодых хоккеистов, участие спортсменов России в Олимпийских играх и сохранение здоровья детей.