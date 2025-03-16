Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел встречу с активистами в Подольске
Депутат Государственной думы, член партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов встретился с волонтерами, спортсменами и трудовыми коллективами в Подольске. Он отчитался о проделанной работе за 2024 год и открыл в музее экспозицию, посвященную советскому спорту.
Вячеслав Фетисов начал рабочую встречу с волонтерами благотворительного фонда имени Подольских курсантов, которые регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции и приграничные территории. Он пообщался с активистами, выразил признательность за ежедневную работу и вручил благодарственные письма.
Депутат отметил, что с его участием в 2024 году прошло более 50 мероприятий, оказана материальная помощь военнослужащим на более чем 2,5 миллиона рублей. На эти средства закупили медикаменты, оборудование и средства защиты. Помимо этого, Вячеслав Фетисов дважды принимал участие в Мастерской управления «Сенеж», в том числе провел встречи с военнослужащими образовательной программы «Время героев».
Вячеслав Фетисов также встретился с руководителями спортивных учреждений в СШОР «Труд». На встрече обсудили развитие детско-юношеского спорта и потенциала молодых хоккеистов, участие спортсменов России в Олимпийских играх и сохранение здоровья детей.
На производстве медицинского оборудования для реабилитации «Орторент» Фетисов отчитался о проделанной работе за 2024 года и ответил на вопросы сотрудников. Они интересовались здравоохранением, экологической безопасностью и подготовкой кадров. Депутат отметил, что объемы производства отечественного оборудования увеличились, что радует.
В завершение Вячеслав Фетисов провел рабочую встречу с коллективом предприятия «Профессиональные технические системы» в деревне Слащево. Перед визитом он открыл в музее экспозицию, посвященную советскому спорту.
В отчете перед трудовыми коллективами Вячеслав Фетисов уделил внимание развитию образования, здравоохранения и рассказал о законопроектах в социальной сфере. Он подчеркнул, что для оперативного решения волнующих жителей вопросов очень важна обратная связь.