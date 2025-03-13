Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с рабочим отчетом в Красногорске

Парламентарий рассказал о проделанной работе коллективу областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске. Особое внимание Сергей Колунов уделил законотворческой деятельности, в том числе инициативе, направленной на повышение защиты сотрудников экстренных служб.

В последнее время увеличилось число случаев нападения на работников скорой медицинской помощи. Только в Подмосковье за прошлый год зафиксировано около 100 таких инцидентов. С начала текущего года отмечено несколько десятков аналогичных случаев.

Сергей Колунов предложил министру внутренних дел России внести поправки в статьи Уголовного кодекса, которые касаются посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применения насилия в отношении представителя власти. Депутат считает необходимым распространить действие этих статей на всех сотрудников экстренных служб, в том числе и медиков скорой помощи, чтобы защитить жизни и здоровье тех, кто ежедневно спасает людей.

Коллектив станции скорой помощи поддержал инициативу парламентария об изменении законодательства. Сергей Колунов намерен обсудить этот вопрос с заместителем председателя правительства — министром здравоохранения Московской области, чтобы вместе работать над реализацией предложенной инициативы.