Депутат Госдумы проверила капремонт Луневской школы в Химках

Глава Химок Инна Федотова совместно с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной проверила ход капитального ремонта Луневской школы, строительная готовность которого достигла 71%. Основное внимание на встрече с подрядчиком, руководством учреждения и родителями учеников было уделено срокам завершения работ перед началом нового учебного года.

На сегодняшний день на объекте завершен демонтаж, практически готовы фасад и кровля. Специалисты ведут внутреннюю отделку помещений, монтируют инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию. Ежедневно на площадке задействованы 134 человека.

В ближайшие две недели строителям предстоит приступить к укладке линолеума, завершить установку дверей и полностью закончить работы на фасаде. Все этапы выполняются в соответствии с графиком.

«Важно не просто уложиться в сроки, а выполнить капитальный ремонт в полном соответствии с проектом и строительными требованиями», — подчеркнула Инна Федотова.

По условиям контракта капремонт должен завершиться к 1 сентября, чтобы школьники вернулись в обновленное здание. Соблюдение сроков и качество работ находятся на постоянном контроле администрации городского округа.