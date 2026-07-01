Депутат Госдумы проверил строительство детского сада в Солнечногорске

Строительно-монтажные работы полностью завершили в детском саду в поселке Поварово. Результат оценил депутат Государственной думы Денис Кравченко совместно с заместителем главы муниципалитета Эдуардом Машковцевым и родителями.

Трехэтажное здание площадью более 4,2 тысячи квадратных метров рассчитано на 250 воспитанников. В детском саду предусмотрены 10 групп, включая две ясельные. Внутри обустроены музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, колясочная, кабинеты логопеда и психолога, административные и подсобные помещения.

Специалисты закончили благоустройство территории, провели пусконаладочные работы по системам теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции. В настоящее время ведется дополнительная поставка оборудования и игрушек. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября текущего года.

«Мы уделяем особое внимание системе образования и подготовке наших ребят к дальнейшей жизни. Поэтому я с удовольствием пообщался с преподавателями и воспитателями: важно не только красивое здание, но и содержание — программы воспитания и обучения должны быть доступными и интересными для детей», — отметил Денис Кравченко.

Объект построен в рамках Народной программы партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.