Депутат Госдумы провел встречу с участниками «Активного долголетия» в Котельниках

Парламентарий обсудил с «долголетами» актуальные и волнующие их вопросы, а те, в свою очередь, поделились своими мнениями и инициативами.

Программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» стартовала в регионе в 2019 году для вовлечения людей «серебряного» возраста в социальную, творческую и спортивную жизнь. В Котельниках в 2025 году провели более 1,5 тысячи различных мероприятий, участниками которых стали около 2 тысяч представителей старшего поколения.

Наиболее востребованы у «долголетов» уроки вокала и танцев, изобразительное и прикладное искусство, театральные студии, увлекательные экскурсии по Подмосковью, литературные гостиные, творческие вечера и встречи с интересными людьми, занятия скандинавской ходьбой, суставной и дыхательной гимнастикой, а также теннисом, йогой, участие в спортивных фестивалях, мастер-классы, настольные игры и другие формы общения