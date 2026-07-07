Депутат Госдумы провел встречу с сотрудниками предприятия в Чехове

Встреча сотрудников компании и представителей власти по вопросам улучшения качества жизни состоялась на предприятии FM Logistic в Чехове. Производство впервые посетил депутат Государственной думы Александр Коган.

Вопросы сотрудников компании касались качества электроэнергии, обустройства тротуара, освещения и спортивной площадки в деревне Солнышково, ремонта школ и наличия льготных лекарств. Также на повестке были борьба с борщевиком и благоустройство общественных пространств после модернизации котельных теплосетей.

«Вопросов очень много было, частного характера, мы их называем малыми делами. Принимаем в работу. Насколько эффективно сработаем, определят люди», — отметил Александр Коган.

Такие встречи помогают построить диалог между населением и администрацией Чехова, выявлять и оперативно устранять уязвимые места и улучшить работу профильных служб. Еженедельно свои вопросы и предложения можно обсудить на выездных встречах.