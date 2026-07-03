Депутат Госдумы провел встречу с руководителями теротделов в Солнечногорске

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко 30 июня посетил отделение «Единой России» в Солнечногорске и провел встречу с руководителями территориальных отделов округа, волонтерами и лидерами общественного мнения. Основной темой стало обсуждение дальнейшего взаимодействия и повышения эффективности работы с жителями.

В ходе встречи участники обменялись наблюдениями и предложениями, уделив внимание не только насущным проблемам, но и перспективам развития округа. Одним из главных вопросов стало создание каналов взаимодействия между федеральными органами, региональными структурами и местными активистами — это позволит ускорить принятие решений.

«Территориальные отделы — это очень важная работа, которую люди делают каждый день, общаясь с населением непосредственно лицом к лицу. Мы договорились о выездах, наметили проблемные точки, которые требуют моего участия и вмешательства», — подчеркнул Денис Кравченко.

Стороны договорились продолжить встречи и выездную практику, чтобы обеспечить более быстрое реагирование на обращения жителей и комплексно решать выявленные проблемы в округе.

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