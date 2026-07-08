Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Химках

В Химках прошла рабочая встреча депутата Государственной Думы Дениса Кравченко с коллективом ФГБУ «Спецмедснаб ФМБА России». Предприятие обеспечивает хранение и поставку медицинской продукции по всей стране.

Сотрудники поделились опытом работы и озвучили вопросы, которые волнуют их в повседневной жизни. Основные темы: качество услуг жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог и развитие городской инфраструктуры.

«Открытый диалог с трудовыми коллективами помогает видеть ситуацию без посредников. Мы внимательно относимся к каждому обращению, потому что именно из таких встреч складывается понимание реальных запросов жителей. Вместе с командой взяли все вопросы на контроль и договорились сделать все возможное, чтобы помочь в их решении», — отметил Денис Кравченко.

Подобные встречи помогают лучше узнать потребности трудовых коллективов и сформировать предложения для новой Народной программы. Жители могут оставить свои наказы через общественные приемные, по телефону 8-800-200-89-50, на сайте естьрезультат.рф, а также во время встреч с депутатами.