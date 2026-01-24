Депутат Госдумы провел совещание по работе предприятий в Серпухове

Депутат Государственной Думы Сергей Морозов совершил рабочий визит в Серпухов, где обсудил с местными властями ключевые задачи развития округа и оценил состояние городской среды. В ходе визита состоялось выездное заседание на предприятии «Специнструмент», где поднимались вопросы импортозамещения в инструментальной промышленности.

Вместе с заместителем главы муниципалитета Марией Барышевой, депутатами и представителями администрации были определены приоритетные направления. Депутат Морозов отметил качественную работу коммунальных служб города, особенно в сложных погодных условиях. На предприятии «Специнструмент» руководители отрасли рассказали о масштабной модернизации, проведенной в 2019–2022 годах, которая позволила увеличить производственные мощности, однако их полная загрузка сдерживается большим объемом импорта. Была подчеркнута принципиальная позиция о необходимости укрепления позиций российского производителя. В качестве примера успешного кадрового решения был приведен молодой специалист — уроженец Серпухова, выпускник Губернского колледжа, теперь работающий на заводе.

Также в рамках визита было объявлено о предстоящем большом совещании с Союзом наукоградов России 5 февраля для выстраивания системы поддержки таких муниципалитетов, как Серпухов. В завершение Сергей Морозов наградил лучших сотрудников завода, а от округа ему был вручен памятный подарок. «Очень приятно было услышать добрые отзывы о Серпухове», — отметила Мария Барышева. Подобные визиты являются важным инструментом для решения насущных вопросов и выстраивания прямой связи с федеральным центром.