Депутат Госдумы посетил производство упаковочных материалов в Солнечногорске

Группа компаний «Гофромир» работает на рынке упаковки с 1999 года и объединяет три производственных направления: гофроупаковку и изделия из гофрокартона, воздушно-пузырчатую пленку и защитную упаковку на ее основе, а также полиграфическую и премиальную упаковку из картона. Компания выполняет полный цикл работ — от разработки конструкции и дизайна до производства и поставки готовой продукции.

Производственные площадки группы расположены в Солнечногорске и Ногинске, компания также представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В группе компаний работают более 400 сотрудников, продукция поставляется клиентам в разные регионы России.

Во время экскурсии специалисты предприятия рассказали об основных этапах производства и применяемых технологиях. Затем участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития предприятия и возможные меры поддержки. Сотрудники компании задали вопросы, связанные с развитием городского округа и сферой ЖКХ.

«Современное, высокотехнологичное предприятие. Компания с историей более 27 лет работает на рынке, создает рабочие места и выпускает качественную продукцию, востребованную в нашей стране. Пообщался со специалистами, посмотрел материально-техническую базу — было очень интересно. В основном обращения жителей касались бытовых условий, в частности вопросов ЖКХ. Будем работать и помогать в рамках своих полномочий. Для нас очень важно получать обратную связь от населения и реагировать на вопросы, которые их волнуют», — подчеркнул депутат Государственной Думы Денис Кравченко.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам развития предприятия и обращениям сотрудников. Полученная обратная связь позволит муниципалитету совместно с депутатским корпусом определить дальнейшие шаги.

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