Депутат Госдумы посетил производство упаковки в Балашихе

Развитие промышленности и поддержку отечественного производства обсудили в Балашихе на производстве компании «Система Пак». На встрече присутствовал депутат Государственной думы Александр Толмачев, для которого провели экскурсию по предприятию.

Экономика Подмосковья в 2025 году росла быстрее среднероссийских темпов во многом благодаря промышленности. В регионе действует широкий комплекс мер государственной поддержки для предприятий: субсидии на покупку оборудования, льготные кредиты, налоговые льготы и другие программы. Финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» продолжает расти — в 2026 году на нее предусмотрено почти 18 миллиардов рублей.

Для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности в Балашихе реализуется муниципальная программа «Предпринимательство», в рамках которой субъектам малого бизнеса из бюджета округа Балашиха оказывается финансовая поддержка в форме субсидий.

Одно из предприятий Балашихи, которое активно использует меры господдержки, — компания «Система Пак», производящая стрейч-пленку и упаковочные материалы. В 2022 году предприятие получило субсидию из бюджета Московской области на покупку оборудования, а в 2023 году — муниципальную субсидию. Благодаря этому было создано девять новых рабочих мест, а выручка выросла в 2,5 раза.

«Компания „Система Пак“ уже воспользовалась региональными и муниципальными субсидиями. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки — компенсация затрат на приобретение оборудования, льготные кредиты, налоговые льготы. Такие программы помогают предприятиям модернизировать производство, создавать рабочие места и развиваться даже в непростой экономической ситуации», — отметил Александр Толмачев.

Производственные мощности позволяют выпускать до 250 тонн продукции в год. Оборот компании в 2025 году составил 342 миллиона рублей. Сегодня на предприятии работают 28 сотрудников.

«В 2022 году наша компания получила субсидию на покупку нового оборудования. Это стало серьезным толчком для развития производства. Я считаю, что меры государственной поддержки действительно существенно помогают предприятиям малого и среднего бизнеса развиваться», — подчеркнул генеральный директор «Система Пак» Евгений Тайшин.

Помимо развития производства, компания вносит вклад в экологическую повестку региона. На предприятии внедрена система переработки отходов стрейч-пленки, что позволяет эффективно использовать вторичное сырье и снижать нагрузку на окружающую среду.

Поддержка промышленности, модернизация предприятий и развитие малого и среднего бизнеса остаются важными задачами Народной программы «Единой России». Такие меры помогают создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции и обеспечивать развитие городских округов Подмосковья, включая Балашиху.