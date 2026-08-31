Депутат Госдумы посетил производство крепежных систем в Чехове
Депутат Государственной Думы Александр Коган встретился с сотрудниками компании «Майер» в Чехове. Работники предприятия задали вопросы о работе управляющих компаний, медицине и ремонте котельных.
Компания «Майер» специализируется на выпуске крепежных изделий и ведет работу во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Чеховский филиал стал площадкой для диалога с представителями власти.
«Людей интересует все. Затронули работу управляющих компаний. Здесь встретились даже люди, с которыми мы встречались во дворах полтора года назад по смене управляющих компаний, когда там очень недобросовестная компания попала», — отметил Александр Коган.
Прозвучали вопросы в сфере медицины: с чем связана частая смена главврачей и как улучшить микроклимат в больнице. Также жители сообщили, что волонтеры, готовые работать в военных госпиталях, получают отказ. Депутат пообещал разобраться в ситуации. Обсудили ремонт котельных, своевременную подачу горячей воды и информирование жителей об изменениях.
«Постараемся скорректировать все эти вещи. Чтобы по чатам домов дали реальную информацию от управляющей компании либо МБУ. Здесь все четко, план конкретный есть. Единственное, что могут быть сложности с запуском новых котлов, там отладка», — добавил депутат.
Свои предложения можно озвучить на выездных администрациях, личном приеме главы округа Михаила Собакина и в приемной Александра Когана.