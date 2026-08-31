Депутат Госдумы посетил производство крепежных систем в Чехове

Депутат Государственной Думы Александр Коган встретился с сотрудниками компании «Майер» в Чехове. Работники предприятия задали вопросы о работе управляющих компаний, медицине и ремонте котельных.

Компания «Майер» специализируется на выпуске крепежных изделий и ведет работу во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Чеховский филиал стал площадкой для диалога с представителями власти.

«Людей интересует все. Затронули работу управляющих компаний. Здесь встретились даже люди, с которыми мы встречались во дворах полтора года назад по смене управляющих компаний, когда там очень недобросовестная компания попала», — отметил Александр Коган.