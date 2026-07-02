Депутат Госдумы подвел итоги реализации Народной программы в Воскресенске

В Москве прошел съезд «Единой России», на котором утвердили списки кандидатов в Государственную Думу. В их числе — действующий депутат Госдумы Никита Чаплин, которого выбрали жители по итогам предварительного голосования.

По народной программе в Воскресенске за пять лет обновились несколько общественных пространств: скверы «Вишневый сад», «Березовая роща», «Сквер 75-летия Победы», площадь с фонтаном у ледового дворца «Химик». Благоустроили парк Кривякино и отреставрировали усадебный дом. Капитально отремонтировали две школы — Лицей имени Стрельцова и Москворецкую гимназию. Ремонт коснулся многих учреждений культуры и спорта. За пятилетку также отремонтировали более 233 километров дорог и реализовали два стратегических объекта: строительство нового Афанасьевского моста и ремонт путепровода у платформы 88 километр.

«Я всю жизнь живу в Воскресенске и вижу, как изменился облик нашего города. Особенно нравятся парк и площадь у ледового дворца, есть где погулять с детьми. Стало комфортно и современно. Недавно положили новый асфальт на нашей улице Куйбышева. Большое спасибо», — поделилась жительница Воскресенска Валерия Фаюстова.

«Я хочу поблагодарить всех жителей юго-востока Подмосковья за участие в предварительном голосовании. Нам это важно, так как из ваших наказов, идей и пожеланий формируется народная программа партии», — сказал Никита Чаплин.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» начала формировать новую народную программу на следующие пять лет. Жители Подмосковья уже внесли более 165 тысяч инициатив. Сбор наказов продолжается в общественных приемных партии, по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф.