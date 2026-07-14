Депутат Госдумы побывал на промышленном предприятии в Солнечногорске

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко 13 июля посетил предприятие «Накалпром» в Солнечногорске. Оно включено в перечень системообразующих организаций российской экономики и специализируется на разработке, производстве и реализации оборудования для термической обработки.

Производственная база предприятия занимает более 9 тысяч квадратных метров. На территории размещены оборудование для сварки, металлообработки, производства, изоляции и покраски, а численность коллектива составляет около 290 человек.

«Очень важное предприятие, которое работает в кооперации с большинством крупнейших предприятий промышленности в нашей стране. Здесь создают уникальные печи для обжига. Пообщались с коллективом, поговорили с руководством, уточнил, какие есть проблемы, собрал наказы. Будем работать, будем помогать», — сказал Денис Кравченко.

Предприятие также посетили председатель совета депутатов Марина Веремеенко, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира, актер Александр Зарубин. Участники встречи дали высокую оценку организации производственного процесса.

«Очень приятно удивляют условия, в которых работают наши ребята, наши местные жители. Пообщался с трудовым коллективом, познакомился с директором. Я — человек новый, поэтому для меня сейчас задача — послушать сотрудников производств, понять самые важные проблемы, услышать наболевшие темы и, конечно, хочется поскорее включиться в работу и исполнять наказы», — отметил Александр Зарубин.

В ходе общения значительная часть поднятых тем была связана с вопросами благоустройства. Кроме того, Денис Кравченко напомнил о действующих в Московской области мерах поддержки бизнеса.