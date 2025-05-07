Депутат Госдумы побывал на производстве полимеров в Чехове

С 2014 года «Полимеризделия» специализируется на изготовлении изделий из термопластов и арендует помещение в промышленной зоне. Таких компаний тут несколько — все они оборудованы по единому стандарту. Советнику губернатора рассказали о преимуществах производственного объединения.

Подача тепла, канализация, водоснабжение и системы водоподготовки находятся на высоком уровне. Особое значение имеет использование российских станков, которые способствуют локализации производства и повышению качества продукции, обеспечивают надежность и эффективность, отметил Александр Коган. Кроме того, арендодатель предоставляет помещения для хранения продукции, что значительно упрощает логистику и повышает общую эффективность работы предприятий.

Директор компании Дмитрий Евтягин рассказал, что предприятие работает с пластиком с начала 2000-х годов. Со временем коллектив принял решение развиваться самостоятельно и добился значительных успехов в производственной сфере.

Объемы производства составляют около 12 тысяч изделий в год. На этом компания останавливаться не планирует и намерена увеличивать объемы выпускаемой продукции. «Полимеризделия» успешно работают как с российскими, так и с международными заказчиками.