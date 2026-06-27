Депутат Госдумы победил на голосовании «Единой России» в Чехове

По итогам предварительного голосования депутат Александр Коган представит партию на выборах осенью. Основная задача его команды — через конкретные дела улучшать жизнь округа.

Александр Коган уже пять лет ведет прием граждан. За это время через его общественную приемную прошло около трех тысяч обращений. Депутат помог восстановить ежегодную индексацию пенсий на федеральном уровне, добился ремонта стадиона «Гидросталь» с подогреваемым полем, строительства современной детской поликлиники на 500 посещений и пристройки к гимназии № 2.

Директор гимназии Марина Тарасова рассказала, что основной проблемой была ликвидация второй смены. Обратившись к Александру Когану, она получила поддержку — в ее присутствии депутат связался с министром образования, и с сентября 2025 года началось строительство.

Для нужд военнослужащих передали автомобиль УАЗ «Патриот», также оказали адресную помощь ветеранам боевых действий и их семьям. В сфере жилищно-коммунального хозяйства за пять лет отработано более 180 обращений: помогли откачать затопленный подвал на улице Береговой и устранить аварии системы отопления на улице Весенней.

Жители благодарят депутата за оперативный отклик. Его поддержка на предварительном голосовании стала подтверждением того, что слова подкреплены реальными делами.​​