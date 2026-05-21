Депутат Госдумы оценил электромобили производства завода в Дмитрове

Депутат Государственной думы Денис Кравченко побывал с рабочим визитом на предприятие «Конкордия» в Дмитрове. Парламентарий ознакомился с новой линейкой техники.

Денису Кравченко презентовали новые электромобили: модель «Урбис» и двухкабинный электробус‑шаттл, разработанный в 2025 году для эксплуатации в местах, где нет возможности для разворота.

Генеральный директор компании Алексей Михеев подчеркнул проходимость техники и приспособленность к городским условиям. «Эта машина уверенно чувствует себя на полевой дорожке и будет востребована в центральных частях российских городов», — отметили представители предприятия. Еще одним преимуществом дмитровских электромобилей является их бюджетная цена.

Депутат Госдумы особо отметил новую коммунальную технику — поливомоечные и подметальные электромобили, которая пользуется высоких спросом на рынке.