Депутат Госдумы Никита Чаплин вручил подарки детям бойца СВО в Зарайске

Депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин провел встречу в Зарайске с участником специальной военной операции и его двумя сыновьями. Он передал детям подарки.

Старший сын, Никита, увлекается боксом, и депутат вручил ему в подарок боксерские перчатки. Младший сын, Савелий, получил умную колонку, которая поможет ему в учебе.

Депутат отметил, что семья Виталия Анатольевича является ярким примером единства, воспитания настоящих патриотов и безграничной любви к родине.

«Искренняя благодарность за мужество и терпение, за готовность служить и защищать интересы нашей страны», — добавил Никита Чаплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».