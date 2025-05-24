Депутат Госдумы Ирина Роднина поздравила выпускников школы в Химках

В школах Химок прозвучали последние звонки, знаменующие завершение учебного года. В этом году из школ округа выпускаются более 4,6 тысячи учеников.

Торжественные линейки прошли в 25 образовательных учреждениях, среди которых была и школа «Лига первых». На празднике с напутственными словами к выпускникам обратилась депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Ребята, поздравляю каждого из вас с окончанием школы! Впереди вас ждёт важный жизненный этап — светлое будущее, полное возможностей и успехов. Желаю вам смелости, уверенности и вдохновения в реализации всех своих мечтаний и целей. Помните, что знания — ключ к успеху. Вперёд к новым вершинам!» — подчеркнула Ирина Роднина.

В школе «Лига первых» праздничное мероприятие прошло для выпускников 11 классов. В этом году здесь окончили обучение 221 девятиклассник и 74 одиннадцатиклассника.