Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила ход ремонта детской школы искусств в Дубне

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина посетила строительную площадку Дубненской детской школы искусств, чтобы оценить ход ремонтных работ. Основное внимание было уделено укреплению фундамента здания, которому исполнилось почти 70 лет.

Работы на этом этапе близки к завершению, что позволяет приступить к утеплению фасада. Начальник участка Андрей Завершенский сообщил, что в ближайшее время на объект прибудет бригада, которая займется фасадными работами.

В рамках реконструкции также запланирована замена кровли, полов и окон в актовом зале. На втором и третьем этажах учебной части здания уже можно начинать чистовую отделку, а на первом этаже продолжается прокладка труб для системы теплоснабжения.

«Работают ответственно и очень серьезно. Думаю, результат будет потом радовать жителей», — отметила депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина.

Наибольший объем ремонта предстоит выполнить в административной части здания, являющейся самой старой конструкцией школы. Здесь будут заменены перекрытия, а к чистовой отделке строители приступят через полтора месяца.

Глава города Максим Тихомиров подчеркнул важность этого объекта для Дубны. «Здание Дубненской детской школы искусств — один из самых важных для города и региона ремонтируемых объектов этого года. Постоянно контролируем ход работ», — подчеркнул он.