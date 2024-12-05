Депутат Госдумы Фетисов провел встречу с молодогвардейцами в Подольске

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел встречу с активистами «Молодой гвардии» в Подольске. Народный избранник обсудил с молодежью поддержку и развитие инициатив на территории округа.

Встреча прошла в рамках работы Центра объединения гражданских инициатив «Единые».

Ребята задали Вячеславу Фетисову вопросы, в том числе про карьерный путь, достижения, успехи и награды.

«Для меня большая честь сидеть с вами за одним столом. От вас зависит наше будущее. Стремитесь к знаниям, развивайтесь и не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели», — сказал Фетисов.

Молодогвардейцы уже запланировали мероприятия, в том числе те, которые направлены на сохранение природы.

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