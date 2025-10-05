Депутат Госдумы Чаплин поздравил учителей Зарайска с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Никита Чаплин встретился с педагогами Зарайска, чтобы поздравить их с Днем учителя и поблагодарить за преданность профессии. Преподаватели рассказали о своих достижениях, поделились идеями по развитию образовательной среды, улучшению условий труда и повышению престижа профессии.

В своем обращении депутат отметил, что именно педагоги являются главными создателями будущего страны. Он подчеркнул, что учителя не только передают детям знания, но и формируют их характер, воспитывают честность, доброту и любовь к родине.

«Было очень приятно пообщаться с земляками, почувствовать эту неповторимую атмосферу добра и света, которая царит вокруг вас. Спасибо за ваш колоссальный, зачастую незаметный со стороны труд! Вы — настоящие герои нашего времени», — подчеркнул Чаплин.

Также депутат заявил о важности личных встреч с педагогами, отметив, что такие разговоры помогают лучше понимать нужды школ и находить решения на федеральном уровне.