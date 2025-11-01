Депутат Госдумы Бадма Башанкаев посетил Видновскую больницу

В сопровождении главного врача Алексея Кизилова депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель руководителя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев осмотрел ключевые подразделения Видновской клинической больницы. Он оценил оснащенность медучреждения современным оборудованием, а также познакомился с передовыми методиками, которые применяют врачи Ленинского городского округа.

Как сказал Бадма Башанкаев, Видновская больница занимает «видное место» в здравоохранении Московской области.

«Это невероятно сложный в управлении регион с колоссальной агломерацией. Здесь требуется деликатная работа не только руководства области, но и врачей на местах. Особенно хочу отметить, что больница стала доброй базой для помощи нашим ребятам с СВО — здесь наладили полный цикл реабилитации и протезирования, никто не чувствует себя брошенным», — отметил депутат.

Гость посетил диагностическое отделение, отделения функционального лечения, неврологии, кардиологии, хирургии, травматологии и реанимации. По словам Алексея Кизилова, Бадма Башанкаев высоко оценил работу персонала, отметив хорошие показатели по качеству медпомощи.

«Для наших врачей и медсестер это важное признание и мощный стимул к дальнейшему развитию. Мы будем укреплять сотрудничество с Минздравом области и Госдумой, чтобы повышать и значимость учреждения, и качество лечения пациентов», —добавил Алексей Кизилов.