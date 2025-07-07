Депутат Госдумы Алла Полякова проверила лагерь «Родина» в Подольске

Депутат Государственной думы Алла Полякова посетила детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» в Подольске, где сейчас отдыхает более 300 детей. Она проверила условия пребывания, досуговой программы и побывала на уроке мужества.

В ходе визита парламентарий осмотрела инфраструктуру оздоровительного центра. Особое внимание она уделила проверке качества организации питания, состоянию спальных корпусов и спортивных объектов.

Также депутат проверила безопасность нового веревочного парка с тремя уровнями сложности и зону для игры в лазертаг. Все активности проходят под руководством опытных инструкторов. Большой популярностью пользуется бассейн, где проводятся занятия по плаванию и общей физической подготовке.

Помимо этого, для ребят провел урок мужества руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

За все лето в лагере смогут отдохнуть более 1300 детей.