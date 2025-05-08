Депутат Геннадий Попов поздравил с Днем Победы коллектив завода в Балашихе

Председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов приехал на «345 механического завод», чтобы поздравить его коллектив с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Народный избранник подчеркнул важность создания предприятия и отметил слаженную работу сотрудников.

Завод основали в 1946 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил. До 1998 года предприятие входило в состав Министерства обороны страны. На заводе изготавливали металлоконструкции и оборудование для ключевых стратегических объектов: зданий Генштаба, госпитальных комплексов, космического комплекса, спортивных объектов Олимпиады-80, Храма Христа Спасителя, Московской кольцевой автомобильной дороги и других.

Сегодня специалисты предприятия занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

«Завод образован 14 мая 1946 года для восстановления экономики и промышленности после Великой Отечественной войны. Более 150 ветеранов войны трудились здесь в послевоенные годы. Руками фронтовиков была заложена база для развития предприятия», — подчеркнул исполнительный директор «345 механического завода» Леонид Долгин.

На торжественном мероприятии выступил ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского. Сотрудникам завода вручили почетные благодарности и подарки.