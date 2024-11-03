Депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь приюту для животных в Химках

По просьбе представителей приюта депутат Галина Болотова передала для животных гуманитарную помощь. Питомцы получили корма и средства по уходу.

В химкинском приюте постоянно живут порядка 600 собак. На просьбу сотрудников приюта откликнулась депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова. Волонтеры собрали лечебные корма, пеленки и лакомства для четвероногих питомцев. Их уже доставили в приют.

«Помощь бездомным животным — это важная задача, которая требует нашего внимания и участия. Каждый из нас может внести вклад в их жизнь, будь то помощь кормом или внимание и забота, а по возможности — дать питомцам шанс обрести любящую семью», — сказала Галина Болотова.

Напомним, что общественная приемная «Единой России» работает в Химках по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Записаться на прием к депутату можно по номеру телефона: 8 (916) 683-08-27. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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