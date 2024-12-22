Депутат Евгений Исаев побывал на стройплощадке завода по производству шпрот

Строительную площадку нового производства рыбных консервов посетил депутат Совета депутатов Подольска, директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев. Сейчас там стартовали работы по внутренней отделке цехов для изготовления шпротной продукции.

Завод возводят рядом с деревней Северово городского округа Подольск по программе масштабного инвестиционного проекта. Вместе с рабочей группой Евгений Исаев проверил ход строительства ООО «Русский рыбный мир».

«В производственном корпусе на втором этаже идут монолитные работы. Строители уже закрыли тепловой контур КПП, приступили к внутренней отделке. Начали монтировать стеновые панели складского здания», — рассказал Евгений Исаев.

Он также добавил, что завод строят за счет собственных средств ООО «Русский рыбный мир» без привлечения кредитов.

Предприятие возведут в три этапа. В первую очередь построят завод для производства шпрот. Вторым и третьим этапом возведут административный корпус и цех деликатесов.

Отметим, что на производстве появится порядка 200 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство завода составили около 350 миллионов рублей. Каждый месяц предприятие будет выпускать один миллион банок консервов — примерно три тысячи тонн рыбной продукции ежегодно.