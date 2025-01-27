Депутат Елена Сюмак провела личный прием жителей в Мытищах

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах депутат Совета депутатов Елена Сюмак провела личный прием горожан. С жительницей шестого микрорайона города народный избранник обсудила благоустройство придомовой территории многоквартирного дома.

Пришедшая на прием женщина была обеспокоена состоянием двора своего дома. Депутат Елена Сюмак внимательно выслушала ее. Во время диалога народный избранник задавала посетительнице уточняющие вопросы. Вместе они обсудили потребности жителей дома и возможные пути благоустройства двора.

«Благоустройство придомовых территорий — это важный вопрос, который напрямую влияет на качество жизни горожан. В своей работе я всегда уделяю особое внимание таким проблемам и стремлюсь к их скорейшему решению», — отметила Елена Сюмак.

Напомним, общественная приемная отделения партии «Единая Россия» в Мытищах открыта по адресу: улица Мира, дом № 37.